İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı - Haberler

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İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı

AA - Osman Karaslan - Güncel
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İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü yapıldı

Kızılcahamam'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe öğrenciler de katıldı. Yürüyüşün ardından Türk bayrağı açılarak İstiklal Marşı okundu.

Belediye Başkanı Acar, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılının Kızılcahamam'da çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşü de bu etkinliklerin oldukça anlamlı bir parçası. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek aziz şehitlerimizi ve şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyorum. Etkinliklerimizin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AA / Osman Karaslan - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Kızılcahamam, Mart, Güncel, Haberler

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