İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü Erzurum'un İspir ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendiİspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erzurum'un İspir ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Ziya Paşa Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Arzu Mazlum, İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini anlatarak, "İstiklal Marşı, vatanımızın bekası uğruna kahramanca mücadele eden milletimizin ezelden ebede hür yaşaması demektir." dedi. Program, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan tiyatro ve çeşitli gösterilerle sona erdi. Programa, İspir Kaymakamı Faruk Erdem, İspir Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Saffet Eltaş, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sertkaya, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaynak: AA