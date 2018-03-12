İstiklal Marşı'nın Kabulünün 97. Yılı

Sivas'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yenişehir Anadolu Lisesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Davut Gül, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program öncesi öğrenciler tarafından hazırlanan Mehmet Akif konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altunsoy, Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Yenişehir Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 'Yeniden Diriliş Destanı, İstiklal Marşı' adlı oratoryo sergilendi.