İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl etkinlikleri
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İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl etkinlikleri

10.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:46
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl etkinlikleri

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla esnafa İstiklal Marşı'nın yer aldığı tablo ve kitap hediye edildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla esnafa İstiklal Marşı'nın yer aldığı tablo ve kitap hediye edildi.

Etkinlikle kapsamında Sivrice Kaymakam Yunus Emre Vural, İlçe Mili Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, Şube Müdürü Nahit Yerebasan, öğretmenler Ali Rıza Talay ve öğrenciler esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Vural ve beraberindekiler esnafa İstiklal Marşı'nın yer aldığı tablo ve kitap hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ

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