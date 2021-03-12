İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına tarihi Taşhan'da özel klip
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İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına tarihi Taşhan'da özel klip

12.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:05

İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına tarihi Taşhan'da özel klip Samsun'da görev yapan öğretmen ve öğrenciler İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına Vezirköprü ilçesine bulunan tarihi Taşhan'da özel bir klip çekti.

İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına tarihi Taşhan'da özel klip

SAMSUN - Samsun'da görev yapan öğretmen ve öğrenciler İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına Vezirköprü ilçesine bulunan tarihi Taşhan'da özel bir klip çekti.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı Samsun'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlediği "İstikbalin Işığında" etkinlikleri kapsamında Vezirköprü Cumhuriyet Ortaokulu, özgün bir kliple etkinliğe renk kattı. Okul öğretmen ve öğrencileri, söz ve müziği Türkçe öğretmeni Hüsamettin Kandemir'e, düzenlemesi İngilizce öğretmeni Kenan Yılmaz, müzik öğretmenleri Emre Coşkun ve Nagehan Erdoğan'a ait "İstiklal Marşımı" adlı esere klip çektiler. İstiklal Marşı'nın ruhunu ve coşkusunu yansıtan klip Vezirköprü'nün tarihi ve kültürel mekanlarında çekildi.

İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına tarihi Taşhan'da özel klip
İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına tarihi Taşhan'da özel klip
İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına tarihi Taşhan'da özel klip
İstiklal Marşı'nın 100. yılı anısına tarihi Taşhan'da özel klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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