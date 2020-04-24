İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi - Haberler
23 Nisan, Güncel, Haber

İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi

Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

24.04.2020 00:41 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:43
İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi

Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kırıkkale, Sivas ve Kayseri'de vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "evde kal" çağrısının yapıldığı Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kırşehir'de de halk, 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başta çocuklar olmak üzere herkesi 21.00'de evlerinin balkonundan İstiklal Marşı okuma davetine kentte katılım yoğun oldu.

Kırşehir'de, İngiltere'den getirilerek karantina için yurda yerleştirilen Türk vatandaşları ile 2 binada karantina süreleri sona erenler, balkonlar ve pencerelerden İstiklal Marşı söyledi.

Ahi Evran Üniversitesi Yerleşkesi yanındaki Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'nda karantina sürelerini geçiren 252 Türk vatandaşı, saat 21.00'de ellerinde Türk bayraklarıyla odalarının pencerelerine çıktı.

Yurt görevlilerinin ses sistemiyle başlattığı İstiklal Marşı'nı hep birlikte söyleyen vatandaşlar, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kervansaray Mahallesi'nde 14 günlük karantina süreleri sona eren site içerisindeki 2 binada yaşayanlar da iki mutluluğu bir arada yaşadı. Ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, birlikte İstiklal Marşı söyledi.

İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Haberler
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi Haberler
Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Haberler
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü Haberler
Dünyanın beklediği haber geldi! İşte korona aşısının denendiği iki gönüllü
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir virüste pik yaptı
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Veyis Ateş'in yüzüne şimdi de sinek kondu
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Boğa burcunda Yeniay 2020 - Yeniay'ın burçlara etkileri neler?
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Türk Yıldızları, 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel gösteri videosu yayınladı
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Harun Tan Serdar Ortaç Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Ergin Ataman Malcolm Thomas Anderson Talisca
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 01:34:29. #1.14#
title