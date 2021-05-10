İstiklal Harbi'nin kahraman kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı, vefatının 71. yılında anılıyor

Kurtuluş Savaşı'nda komutanlığını yaptığı Demirci Akıncıları müfrezesi ile Manisa, Kütahya ve Balıkesir dağlarında işgal kuvvetlerine karşı büyük mücadeleler veren Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı, vefatının 71. yılında anılıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda komutanlığını yaptığı Demirci Akıncıları müfrezesi ile Manisa, Kütahya ve Balıkesir dağlarında işgal kuvvetlerine karşı büyük mücadeleler veren Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı, vefatının 71. yılında anılıyor.

Selanik'te 1 Mart 1889'da doğan İbrahim Ethem, 1908'de Selanik İdadisinden mezun olduktan sonra 1912'de Selanik Hukuk Fakültesini bitirdi. Balkan Harbi'nin başlamasının ardından ailesiyle önce İstanbul'a daha sonra da Balıkesir'e göç eden İbrahim Ethem, 1914'te Balıkesir Lisesinde matematik öğretmenliği yaptı.

Birinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra Balıkesir'de avukatlığa başlayan İbrahim Ethem, 28 Kasım 1920'de Demirci Kaymakamlığına tayin edildi. 23 Aralık 1920'de Demirci'ye ulaşarak görevine başlayan İbrahim Ethem, Yunan işgaline karşı direnen Pehlivan Ağa ve Halil Efe ile altındaki birlikleri "Akıncılar Müfrezesi" adı altında buluşturarak, Demirci ve çevresinde düşmana karşı amansız bir mücadeleye başladı.

Akıncı müfrezesi ile Yunan kuvvetlerinin bölgede işgal ve yağma girişimlerine mani olan Kaymakam İbrahim Ethem, çıkan 60 çatışmada 787 kayıp verdirdiği bölgedeki düşmanın, çevresiyle iletişimini ve ulaşımını kesti, ikmal ve iaşe teminini önledi. Kaymakam İbrahim Ethem, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına da önemli katkı sağladı.

Kurtuluş Savaşı'nın ardından 11 Eylül 1922'de Demirci'den Ayvalık'a tayin edilen İbrahim Ethem, Demircililerin yoğun isteği üzerine 15 Eylül 1922'de yeniden ilçeye kaymakam olarak görevlendirildi. İlçedeki 2. kaymakamlık döneminde 2 yıl 10 ay görev yapan Kaymakam İbrahim Ethem'e 23 Nisan 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından "Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası" verildi. İbrahim Ethem'e verilen madalyanın beratını Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk imzaladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tavsiyesiyle "Akıncı" soyadını alan İbrahim Ethem, 25 Temmuz 1949'da emekli olduktan sonra 1950 seçimlerinde Balıkesir'den bağımsız milletvekili adayı oldu.

Kaymakam Akıncı, seçimlere 3 gün kala 11 Mayıs 1950'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Akıncı'nın naaşı Balıkesir'in Sındırgı ilçesine defnedildi.

Kaymakam Akıncı anısına "Demirci Akıncıları" köşesi

Demirci Kaymakamlığı ve Demirci Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında, yeni Hükümet Konağı girişine Milli Mücadele kahramanlarının verdiği mücadeleleri unutturmamak için kahramanlık köşesi kuruldu.

"Demirci Akıncıları Kahramanlık Köşesi" isminin verildiği köşede, Kurtuluş Savaşı döneminden kalma tüfekler, silahlar, su mataraları, kamalar ile savaş güzergahlarını gösteren dev bir harita yer alıyor. Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı'nın o dönem giydiği kıyafetler, Demircililerin kendisi için dokuduğu el halısı ve savaş eşyaları da sergileniyor.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Kaymakam Akıncı ve beraberindeki kahramanların, düşmana karşı daha önce eşi görülmemiş bir mücadele verdiğini vurguladı.

Kaymakam Kaya, "Kaymakam Akıncı'nın görev yaptığı topraklarda olmak ve Kaymakam olarak görev yaptığı şehirde onun makamında görev yapmak gurur verici. Onun verdiği mücadeleleri en iyi şekilde anlatmak için çalışacağız. Vefatının seneyi devriyesinde rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Film çekilecek

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve Demirci Akıncıların Demircililere çok özel bir tarih bıraktığını dile getirdi.

Selçuk, o dönem Akıncı önderliğinde verilen mücadelenin bir belgesel ya da sinema filmiyle anlatılmasını istediklerini, bu konuda çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay