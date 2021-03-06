İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü
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İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü

06.03.2021 09:24 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:36

İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü Kısıtlamaların esnetilmesi sonrasında İstiklal caddesinde insan seli Normalleşme süreci kapsamında korona virüs tedbirlerinde esnemeye gidilmesi sonrasında, İstiklal Caddesinde yaşanan yoğunluk görenleri endişelendirdi.

İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü

Kısıtlamaların esnetilmesi sonrasında İstiklal caddesinde insan seli

İSTANBUL - Normalleşme süreci kapsamında korona virüs tedbirlerinde esnemeye gidilmesi sonrasında, İstiklal Caddesinde yaşanan yoğunluk görenleri endişelendirdi.

Normalleşme adımları kapsamında korona virüs tedbirlerinde düzenlemeye gidilmiş, kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle müşteri almaya başlamıştı. Bugün ise hem tedbirlerdeki esnemenin hem de yazı aratmayan güzel havanın etkisiyle vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti.

İstiklalde adım atacak yer kalmadı

İstanbul'un en gözde yerlerinden olan caddede adeta adım atacak yer kalmadı. Oluşan yoğunluk sebebiyle sosyal mesafe kuralları da ihmal edildi. Bazı turist ve vatandaşların ise maske takmadığı ya da maskelerini çenelerine indirdikleri görüldü. Zabıta ekipleri sosyal mesafe ve maske kuralları konusunda vatandaşları uyardı.

İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü
İstiklal Caddesi'nde korkutan görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

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