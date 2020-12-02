İstiklal Caddesi'nde yeni korona virüs tedbirleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstiklal Caddesi'nde yeni korona virüs tedbirleri

02.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:16

İstiklal Caddesi'nde yeni korona virüs tedbirleri Korona virüsle mücadelede yeni tedbirler hayata geçiriliyor.

İstiklal Caddesi'nde yeni korona virüs tedbirleri

İSTANBUL - Korona virüsle mücadelede yeni tedbirler hayata geçiriliyor. İstiklal Caddesi'ne yarından itibaren aynı anda en fazla 7 bin kişi girebilecek.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan son genelgeyle korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınacağı duyuruldu. Genelgede, kalabalık alanlardaki yoğunluğa düzenleme getirildiği bildirildi. Bu bağlamda İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi de uygulamanın hayata geçirileceği alanlardan biri olacak.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına çok net yanıt
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına çok net yanıt
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
'Bazılarının kan tepesine fışkıracak' deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
"Bazılarının kan tepesine fışkıracak" deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu

Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar kapsamında artık İstiklal Caddesi'nde yarından itibaren her 3 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde aynı anda 7 bin kişiden fazla kişi bulunamayacak. Caddenin tamamı 24 saat drone ile havadan kontrol edilirken, Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri de denetimlerini yerden sürdürecek. Yarından itibaren başlayacak olan denetimlerin hazırlıkları bu günden yapıldı yapılan hazırlıklara Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol 'da katıldı.

Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, "Bildiğiniz üzere cumhurbaşkanlığımızın yeni kararnamesi açıklandı. Alınan tedbirlerin yanında bir de bu kalabalık caddelerde ve meydanlarda vatandaşlarımızın kontrollü girişini ve çıkışını sağlanması.. Bununla ilgili de İlçe Hıfzıssıhha Kurumu yeni bir karar aldı. Dolayısıyla biliyorsunuz ki İstanbul'un en kalabalık caddelerinden bir tanesi de Taksim Meydanı İstiklal Caddesi.. Beyoğlu Belediyesi olarak başkanımızın riyasetinde vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde caddede dolaşabilmesi adına emniyet teşkilatımız ve zabıta teşkilatımızla birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekiplerimizle beraber alınacak önlemler ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bariyer ve anons çalışmalarımızı yapıyoruz Vatandaşlarımız buraya geldiğinde kalabalık şekilde yürümesinler diye bir taraftan da geniş olsun diye çalışmaları yapıyoruz. Burada amacımız vatandaşlarımızın sağlığını koruyarak dikkat ederek çalışmalarımızı yapmak" dedi.

İstiklal Caddesi'nde yeni korona virüs tedbirleri
İstiklal Caddesi'nde yeni korona virüs tedbirleri
İstiklal Caddesi'nde yeni korona virüs tedbirleri
İstiklal Caddesi'nde yeni korona virüs tedbirleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

İlgili Haberler

İstiklal Caddesi'nde tedbirlere uymayanlara ceza yağdı
İstiklal Caddesi'nde tedbirlere uymayanlara ceza yağdı
Kısıtlama öncesi Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
Kısıtlama öncesi Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk
İstiklal Caddesi'nde büfeler önünde yemek yeme yoğunluğu
İstiklal Caddesi'nde büfeler önünde yemek yeme yoğunluğu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Garo Paylan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ajda Pekkan İrem Derici İbrahim Büyükak
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı Stjepan Tomas
Tüm Haberler Rusya Terör Aralık Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstiklal Caddesi'nde yeni korona virüs tedbirleri - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 18:16:13. #1.14#
title