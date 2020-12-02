İstiklal Caddesi'nde yeni korona virüs tedbirleri

İstiklal Caddesi'nde yeni korona virüs tedbirleri

İSTANBUL - Korona virüsle mücadelede yeni tedbirler hayata geçiriliyor. İstiklal Caddesi'ne yarından itibaren aynı anda en fazla 7 bin kişi girebilecek.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan son genelgeyle korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınacağı duyuruldu. Genelgede, kalabalık alanlardaki yoğunluğa düzenleme getirildiği bildirildi. Bu bağlamda İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi de uygulamanın hayata geçirileceği alanlardan biri olacak.

Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar kapsamında artık İstiklal Caddesi'nde yarından itibaren her 3 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde aynı anda 7 bin kişiden fazla kişi bulunamayacak. Caddenin tamamı 24 saat drone ile havadan kontrol edilirken, Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri de denetimlerini yerden sürdürecek. Yarından itibaren başlayacak olan denetimlerin hazırlıkları bu günden yapıldı yapılan hazırlıklara Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol 'da katıldı.

Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol, "Bildiğiniz üzere cumhurbaşkanlığımızın yeni kararnamesi açıklandı. Alınan tedbirlerin yanında bir de bu kalabalık caddelerde ve meydanlarda vatandaşlarımızın kontrollü girişini ve çıkışını sağlanması.. Bununla ilgili de İlçe Hıfzıssıhha Kurumu yeni bir karar aldı. Dolayısıyla biliyorsunuz ki İstanbul'un en kalabalık caddelerinden bir tanesi de Taksim Meydanı İstiklal Caddesi.. Beyoğlu Belediyesi olarak başkanımızın riyasetinde vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde caddede dolaşabilmesi adına emniyet teşkilatımız ve zabıta teşkilatımızla birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekiplerimizle beraber alınacak önlemler ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bariyer ve anons çalışmalarımızı yapıyoruz Vatandaşlarımız buraya geldiğinde kalabalık şekilde yürümesinler diye bir taraftan da geniş olsun diye çalışmaları yapıyoruz. Burada amacımız vatandaşlarımızın sağlığını koruyarak dikkat ederek çalışmalarımızı yapmak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI