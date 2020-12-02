İstiklal Caddesi kapatıldı mı? İstiklal Caddesi'ne nasıl girilir? İstiklal Caddesi girme şartları neler?
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İstiklal Caddesi kapatıldı mı? İstiklal Caddesi'ne nasıl girilir? İstiklal Caddesi girme şartları neler?

02.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:47
İstiklal Caddesi kapatıldı mı? İstiklal Caddesi'ne nasıl girilir? İstiklal Caddesi girme şartları neler?

Ülke genelinde koronavrüsle mücadele kapsamında çeşitli tedbirler alınırken İstiklal Caddesi için de tedbir gündeme geldiği iddia edildi. Peki, İstiklal Caddesi'ne nasıl girilir? İstiklal Caddesi girme şartları neler? İstiklal Caddesi kapatıldı mı?

Korona vaka ve ölüm sayılarının artması nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni kararlar alınmaya devam ediyor. CNN Türk'ten Fulya Öztürk, yarından itibaren İstiklal Caddesi'nde önemli bir tedbirin hayata geçirileceğini ifade etti. Peki, İstiklal Caddesi kapatıldı mı? İstiklal Caddesi'ne nasıl girilir? İstiklal Caddesi girme şartları neler?

İSTİKLAL CADDESİ KAPATILDI MI?

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, İstiklal Caddesi'yle ilgili alınan kararı şu ifadelerle duyurdu;

"İstiklal Caddesi'nde yarından itibaren önlemler alınmaya başlanıyor. Edindiğim bilgiye göre yarından itibaren İstiklal Caddesi'nde 3 metrekareye 1 kişi düşecek. İstiklal Caddesi'nin girişinden sonuna kadar toplamda 7 bin kişi olacak.

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Drone'larla sık sık görüntü alınacak. Göz kararıyla bakılacak ve metrekare yöntemiyle drone'larla görüntü alınıp 3 metrekareye 1 kişinin düşmesi sağlanacak.

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