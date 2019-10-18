İsteyip de oynamayan kimse kalmasın

18.10.2019 13:45

Şehitkamil Belediyesinin kısa bir süre önce Gaziantep ve Türk sporuna kazandırdığı Beykent Stadyumu'nda gerçekleştirilen futbol spor okulu, çocuklar ve gençlerden büyük ilgi görüyor.

Futbol branşı özelinde spora verdiği büyük destekle her yıl binlerce kramponu yeşil sahada buluşturan Şehitkamil Belediyesi, kısa bir süre önce hizmete açtığı Beykent Stadyumu'nda haftanın 7 günü futbol tutkunlarınımisafir ediyor. Resmi müsabakalar ve okulların spor faaliyetleri için kapılarını açan tesiste devam eden eğitimlerde 8 farklı yaş grubunda 352 yıldız krampon eğitim görüyor. Teknik ve taktik çalışmaların yanı sıra uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen teorik eğitimlerle sporcuların akademik ve sosyal başarılarının artması dasağlanıyor. Beykent Stadyumu'nda gerçekleştirilecek 1. kademe eğitimlerin ardındanbaşarılı olan sporcular, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü altyapı takımlarında forma giyme şansını da yakalayacaklar.

SPOR OKULLARINDA NİTELİKLİ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

7 farklı branşta gerçekleştirilen yaz ve kış spor okullarında eğitimlerin nitelikli şartlarda sürdürüldüğünü ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Beykent Stadyumu'nda futbol alanında yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Spor yapmayı, futbol oynamayı arzu eden tüm çocuklarımızın, gençlerimizin isteklerini karşılamak, hayallerine kavuşmalarına yardımcı olabilmek adına 7 farklı branşta yaz ve kış spor okulu çalışmalarını sistemli bir şekilde sürdürüyoruz. Özellikle yeşil sahada yürütülen çalışmalarla on binlerce sporcumuzu tesislerimizde ağırladık. Şu anda sadece Beykent Stadyumu'nda 8 farklı yaş grubunda 352 yıldız sporcumuz eğitim görüyor. Tesisin kapıları 365 gün amatör spor faaliyetleri için açık. İnşallah bu istatistikler çok daha ileri seviyelere gelecek ve biz işin mutfağında Türk sporuna hizmet etmeye, ulusalve uluslararası platformda başarılar elde eden sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Bültenler