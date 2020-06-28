İsteyene ücretsiz yemek verdi, ikinci şubeyi açtı Dağıttıkça daha çok kazandım İsteyene ücretsiz yemek verdi, ikinci şubeyi açtı Dağıttıkça daha çok kazandımBALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, turistik Ören Sahili'nde isteyen herkese ücretsiz yemek veren lokantanın sahibi, ikinci şubesini açtı.

İsteyene ücretsiz yemek verdi, ikinci şubeyi açtı Dağıttıkça daha çok kazandım

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, turistik Ören Sahili'nde isteyen herkese ücretsiz yemek veren lokantanın sahibi, ikinci şubesini açtı. İşletme sahibi Adem Teslim, "Dağıttıkça daha çok kazandım, Allah'a şükürler olsun. Herkese tavsiye ederim, paylaşın" dedi.

Burhaniye Ören Meydanı'nda iki yıldan beri lokanta çalıştıran 57 yaşındaki 3 çocuk ve 5 torun sahibi Adem Teslim, ihtiyaç sahibi insanlarla karşılaşınca, geçen sene örnek bir uygulama başlattı. İş yerinin camına, 'Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile 'insanlık ölmemiş' dersiniz. Öğrenciler, özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde sizde bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edersiniz. Bizden yana helaldir diye yazdı. Bugüne kadar çok sayıda insana ücretsiz yemek dağıtan Adem Teslim, bu yıl aynı yerde ikinci şubesini açtı.

'ALLAH'IM DAĞITTIKÇA DAHA FAZLA VERİYOR'

Teslim, geçen yıl başlattığı uygulamayla kimseyi geri çevirmediğini belirterek, "Bazı şeylerden etkilendim ve bu yazıyı astım. Karnını doyurmak isteyen kimseyi geri çevirmedim. Allah'ım da bereketini verdi, ikinci şubemizi açtık. Ören'e gelmek isteyenler bazıları şöyle düşünebilir; Gidersem, çocuğum döner isterse alamam, köfte isterse alamam. Hiç böyle düşünmesinler. Gönül rahatlığı ile gelsinler. Burada yesinler, içsinler. Bu konuda hiç sıkıntı yok. Herkese örnek olmak istiyorum. Denesinler, dağıttıkça Allah veriyor. Belki Allah nasip ederse üçüncü şubeyi açarız. Elimizden geldiği müddetçe bu hizmete devam etmeye çalışıyoruz. Bu uygulama ne zamana kadar devam edecek diyenler var. Bu uygulama ben burada var olduğum sürece inşallah devam edecek. Tek korkum şu; eğer ben ölürsem veya rahatsızlanır açamayacak olursam, bu işi yapmazlarsa Ören öksüz kalır. Bundan korkuyorum" dedi.

Adem Teslim'e teşekkür eden İstanbullu Necmi Alanbay, "Bugün Ören Meydanı'na gittim. Orada Adem kardeşim bir yemek yeri açmış. Gayet güzel. Orada garibanlara bedava yemek dağıtıyor. Çok güzel bir uygulama. Bu tür uygulamaları Türkiye'nin genelinde görmek isteriz. Ören ve Burhaniye için örnek bir davranış. Adem kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA