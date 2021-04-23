Son dakika... İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz'ın iş adamı oğlu Cüneyt Yılmaz, kızını öldürerek intihar etti- Arkasında 6 sayfalık mektup bırakan Yılmaz, eşini suçladı

Gelen son dakika haberine göre İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz'ın iş adamı oğlu Cüneyt Yılmaz, kızını öldürerek intihar etti Arkasında 6 sayfalık mektup bırakan Yılmaz, eşini suçladı İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını öldürerek intihar etti.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz'ın iş adamı oğlu Cüneyt Yılmaz, kızını öldürerek intihar etti

Arkasında 6 sayfalık mektup bırakan Yılmaz, eşini suçladı

İSTANBUL - İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını öldürerek intihar etti. Arkasında 6 sayfalık bir intihar mektubu bırakan Yılmaz, eşini suçladı. İş dünyasını sarsan olay sonrası baba kızın cenazesi toprağa verildi.

Edinilen bilgilere göre, olay önceki gün Başakşehir'de yaşandı. İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu iş adamı Cüneyt Yılmaz, evinde 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdü. 6 sayfalık bir mektup yazan Yılmaz, ardından tabancayla intihar etti. Marketten eve dönen Cüneyt Yılmaz'ın eşi Serap Yılmaz, kocası ve kızının cansız bedenleri ile karşılaştı. Sinir krizleri geçiren Serap Yılmaz, polise haber verdi. Polisin evde yapmış olduğu incelemelerin ardından cenazeler adli tıp morguna kaldırıldı. Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Cüneyt Yılmaz'ın ardında bıraktığı intihar mektubunda eşini suçladığı öğrenildi.

Otopsi işleminin ardından dün Adli Tıp Kurumundan alınan baba kızın cenazesi Büyükçekmece'de toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK