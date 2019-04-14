İstenmeyen Gelin Asena Atalay Kendisini Eve Kapattı
Caner Erkin'den olaylı bir şekilde boşanan ve istenmeyen gelin olarak anılmaya başlayan Asena Atalay, kendisini eve kapattı.
Futbolcu Caner Erkin'le evliliği tartışmalı şekilde biten ve sonrasında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Asena Atalay bunalıma girdi.
EVDEN ÇIKMIYOR
Caner Erkin'in eski eşi ve 'İstenmeyen gelin' olarak anılan Asena Atalay, kendisini eve kapattı. Bir süredir kendisine iş teklifi gelmemesi ve eski popülaritesinin kalmadığını düşünerek psikolojisi bozulan Atalay'ın evden çıkmadığı öğrenildi.
PSİKOLOJİSİ BOZULDU
İstediği mutluluğu bir türlü bulamayan Atalay'ın psikolojisinin bozulduğu belirtildi.
KİMSEYLE KONUŞMADI
Arkadaşlarının ısrarıyla geçtiğimiz günlerde bir kafeye giden Atalay'ın orada bile sadece telefonuyla ilgilenip kimseyle konuşmadığı görüldü.
YORUMLAR (26)
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yorum yazacak halım yok çünku maaşım asgeri üçret altın ben emekliyi asgari üçretten yülli fazla alıyordum ama asgari uçret beni solladı buda beni moralımi bozdu altıyıldır intibak verecekler yılan hikayesine döndü ben cocuk okutuyorum ayagım sakat çalısamıyorum budurumda nasıl yorum yazayım tok açın halınden anlamaz bu moral bozuklula nasıl yorum yazayım bukış sogukta yattım sesimi kimse duymadı bir hadisvar insanların hayırlısı insana faydalı olanıdır nerede oyle insanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Mutluysa başkası kapatırCevap Yaz Yayından Kaldır
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SÜKÜRSÜZLÜK İNSANI FELAKETE GÖTÜRÜR MAHMUT HÜDAİ HAZRETLERİ KADIYKEN MAKAMINI TERKEDİP ÇARŞISA SEYYAR SATICILIK YAPMIŞ Kİ BİRİNİ TERBİYE ETMEK İÇİNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Asena boluya git başkan türklere yardım ediyor sana bir baksınCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ünlüler aslaa mutlu olamazlar en sonunda intiharı seçerler çünkü içlerindeki iman zayıflıgını para ve lüks yaşam aslaa doldurmuyor.bu yüzden kendilerini sürekli boşlukta hissederler.sonları felaket oluyor.Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır