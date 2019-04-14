İstenmeyen Gelin Asena Atalay Kendisini Eve Kapattı

Futbolcu Caner Erkin'le evliliği tartışmalı şekilde biten ve sonrasında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Asena Atalay bunalıma girdi.

EVDEN ÇIKMIYOR

Caner Erkin'in eski eşi ve 'İstenmeyen gelin' olarak anılan Asena Atalay, kendisini eve kapattı. Bir süredir kendisine iş teklifi gelmemesi ve eski popülaritesinin kalmadığını düşünerek psikolojisi bozulan Atalay'ın evden çıkmadığı öğrenildi.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

İstediği mutluluğu bir türlü bulamayan Atalay'ın psikolojisinin bozulduğu belirtildi.

KİMSEYLE KONUŞMADI

Arkadaşlarının ısrarıyla geçtiğimiz günlerde bir kafeye giden Atalay'ın orada bile sadece telefonuyla ilgilenip kimseyle konuşmadığı görüldü.