İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada
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İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada

22.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:47

Aldatıldığından şüphelenen ve eve normal saatinden erken gelen kadın, erkek arkadaşını başka bir kadınla yakaladı. O anları cep telefonuna kaydeden aldatılan kadın, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Erkek arkadaşının kendisini aldattığından şüphelenen bir kadın, işten eve her zamankinden daha erken geldi.

ALDATILDIĞI ANLARI VİDEOYA ALDI

Sessizce eve giren kadın, erkek arkadaşını başka bir kadınla odada bastı. O anları cep telefonu ile kayda alan genç kadın, videoyu daha sonra sosyal medya devi TikTok'taki hesabından yayınladı.

"SUÇÜSTÜ YAKALADIM"

Kadın o anları, "Erkek arkadaşımın beni aldattığından şüphelendim. O nedenle beklemediği bir anda eve erkenden geldim. Ve kendisini suçüstü yakaladım" ifadeleri ile paylaştı.

"SEVGİLİSİ İLE ARTIK CADDELERDE YAŞAR"

Videoyu izleyen TikTok kullanıcıları, aldatılan kadına büyük destek verdi. Kadın, bir kullanıcın kendisine "Ben olsam ilişkiyi hemen bitirirdim" yorumuna ise "Zaten ilişkimi bitirdim. Bundan sonra benimle yaşamayacak. Sevgilisi ile artık caddelerde yaşar" sözleriyle cevap verdi. Video kısa süre içinde yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada
Haber Yorumları (1)
OSİ6134: kurgu olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlıyamam
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500
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