Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı
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Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı

Arnavutköy'de iş yerinden evine hastalandığı için erken dönen Murat B. karısını yatak odasında başka bir adamla yakaladı. Adamı yatak odasına kilitleyen koca, polise haber verdi. Bu sırada panikleyen adam, yatak odasının camından atlayarak kaçmaya çalıştı. Ayağı kırılan adam, hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün saat 19.15 sularında Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden rahatsızlandığı gerekçesiyle erken çıkan ve evine gelen Murat B. evde yabancı birinin olduğunu fark etti.

KARISIYLA BAŞKA BİR ADAMI YATAK ODASINDA BASTI

İçeri giren Murat B. yatak odasında karısı ile Kader D. isimli adamı yakaladı. Kader D.'yi yatak odasına kilitleyen adam, içeri geçip olayın şokunu atlatmak ve polise haber vermek istedi.

CAMDAN ATLAYIP AYAĞINI KIRDI

Bu sırada odada kilitli olan Kader D. panikleyerek ikinci kattaki evin camından aşağı atladı. Ayağı kırılan Kader D. için ambulans çağrıldı. Kader D. Olay yerine gelen ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karakola giden Murat B., Kader D.'den şikayetçi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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