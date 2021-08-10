İşten çıktıktan sonra evine gitmek isterken canından oldu
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İşten çıktıktan sonra evine gitmek isterken canından oldu

İşten çıktıktan sonra evine gitmek isterken canından oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işten çıktıktan sonra evine gitmek isteyen genç, yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde işten çıktıktan sonra evine gitmek isteyen genç, yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Uzuntarla Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı restoranda mesaisinin bitmesi sonrasında eve gitmek için yola çıkan Yakup Çakır (19), D-100 Karayolu'nun karşısına geçmek isterken, sürücüsü öğrenilemeyen bir aracın çarpması neticesine ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çakır, Başiskele ilçesine bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Çakır'ın cenazesi yapılan otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. Çakır'a çarpan araç sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı, sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Çakır'ın cenazesi Uzuntarla Yeşiltepe Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - KOCAELİ

İşten çıktıktan sonra evine gitmek isterken canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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