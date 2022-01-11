İşten ayrılıp cinsel içerik üretmeye başlayan çiftin aylık kazançları ağızları açık bıraktı - Haberler Magazin
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İşten ayrılıp cinsel içerik üretmeye başlayan çiftin aylık kazançları ağızları açık bıraktı

İşten ayrılıp cinsel içerik üretmeye başlayan çiftin aylık kazançları ağızları açık bıraktı
Haberler.com - Haberler | Magazin

Salgından dolayı kötü etkilenen işlerini bırakarak bir internet sitesinde cinsel içerik üretmeye başlayan Bonnie ve Tommy çifti, aylık yaklaşık 10 bin sterlin (187 bin TL) kazandıklarını belirterek, şu anda bu kadar para kazanabilecekleri başka bir işin bulunmadığını söyledi.

Birleşik Krallık'ta yaşayan 30 yaşındaki Bonnie ve 31 yaşındaki Tommy, bir internet sitesine cinsel içerik üretebilmek üzere işlerinden ayrılmasının ardından ayda yaklaşık 10 bin sterlin (yaklaşık 187 bin TL) kazandıklarını açıkladı.

"BU KADAR PARA KAZANABİLECEĞİMİZ BİR İŞ DAHA YOK"

Eski işlerinin koronavirüs salgınından dolayı kötü etkilendiği belirten iki çocuk sahibi çift, artık eskisinden daha fazla kazandıkları ve şu anda bu kadar para kazanabilecekleri başka bir işin bulunmadığını ifade etti.

"DÜŞÜNME BİÇİMİMİZ DEĞİŞECEK"

Çocuklarının büyüyüp okula başladığında akranları tarafından dışlanmayacağını düşünen Bonnie, "Dürüst olmak gerekirse, çocukların zorbalığa maruz kalacağını düşünmüyorum bile. Düşünme biçimimiz değişecek" dedi.

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