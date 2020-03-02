'İstemiyorum Baba' şarkısıyla tanıdığımız Rüya Ersavcı geri dönüyor!
90'ların başında söylediği 'İstemiyorum Baba' şarkısı ve özellikle uzun süre ekranda sunduğu 'Saklambaç' yarışmasıyla tanınan Rüya Ersavcı, geçtiğimiz günlerde Pal Nostalji Radyo'da Hakan Küfündür'ün konuğu oldu
02.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:42
Snob Magazin'in haberine göre; 15 yıl aradan sonra sahnelere geri döndüğünü ve çok yakında Erdal Çelik'le ortak bir projede yer alacağını açıklayan ünlü sunucu, sahip olduğu tüm mal varlığını 2 yıl boyunca sunduğu 'Saklambaç' yarışmasına borçlu olduğunu açıkladı.
Kaynak: Snob Magazin
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