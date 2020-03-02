'İstemiyorum Baba' şarkısıyla tanıdığımız Rüya Ersavcı geri dönüyor!

02.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:42

Snob Magazin'in haberine göre; 15 yıl aradan sonra sahnelere geri döndüğünü ve çok yakında Erdal Çelik'le ortak bir projede yer alacağını açıklayan ünlü sunucu, sahip olduğu tüm mal varlığını 2 yıl boyunca sunduğu 'Saklambaç' yarışmasına borçlu olduğunu açıkladı.



