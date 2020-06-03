İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kızın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
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İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kızın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir genç kız, annesini istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenlerden aşağıya itiyor. Canı yanan kadın "Bacağım bacağım" diye ağlarken mağaza çalışanları ise genç kıza tepki gösteriyor. O anların videosu Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

03.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:40

Bugün Twitter'da paylaşılan bir video en çok konuşulan konular arasına "anneyekalkanellerkırılsın" başlığıyla girdi. Söz konusu videoda genç bir kızın istediği ayakkabıyı almayan annesini ayakkabı mağazasının merdivenlerinden ittiği belirtiliyor.

SÖYLEDİĞİ SÖZLER DUYANLARI ÇİLEDEN ÇIKARTTI

Videonun başında merdivenlerden düştüğü için canı yanan annenin "Ay bacağım bacağım" diyerek ağladığı görülüyor. Merdivenlerin yukarısında olan kızı ise annesine "Onay mı veriyorsun da konuşuyorsun orada" diyerek bağırmaya başlıyor. Kadının yanındakiler genç kıza "Bağırma, ne bağırıyorsun" diye tepki gösterirken anneyi ise "Tamam ablam, sakin ol" diye sakinleştirmeye çalışıyor.

Genç kız annesine "Çıkacaksan 'çık' diyorum. Anlamıyorsun laftan. Sinir ediyorsun, sinirden gözüm dönüyor benim" diyerek bağırmaya devam ederken çevredekilerin kendisine "Bir insan annesini döver mi? Sen nasıl bir kızsın?" diyerek kızmasına ise "Sen ne biliyorsun? Ne konuşuyorsun geri zekalı?" sözleriyle cevap verdi.

Duruma oldukça sinirlenen başka birinin ise genç kıza "Allah çarpsın seni yamulturum, senin a....na s...rım. Beynini patlatırım senin" diye bağırdığı duyuluyor.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN KONU OLDU

Söz konusu video Twitter'da en çok paylaşılanlar arasına girerken genç kıza tepki gösteren Twitter kullanıcılarının #anneyekalkanellerkırılsın etiketine yazdıkları en çok konuşulan konu oldu.

İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kızın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kızın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kızın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kızın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kızın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kızın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kızın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kızın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kızın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kızın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu

Manşet

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