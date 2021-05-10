İşte Venüs'ten Gelen Radyo Dalgaları: Tıkla, Dinle!
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İşte Venüs'ten Gelen Radyo Dalgaları: Tıkla, Dinle!

İşte Venüs'ten Gelen Radyo Dalgaları: Tıkla, Dinle!
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

NASA, Parker Güneş Sondası'nın Venüs'ün yakınından geçerken tespit ettiği radyo dalgalarının kaydını yayımladı.

NASA, Parker Güneş Sondası'nın Venüs'ün yakınından geçerken tespit ettiği radyo dalgalarının kaydını yayımladı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Güneş Sistemi'nin ikinci gezegeni Venüs'le ilgili inanılmaz bir kayıt yükledi Youtube'a… Venüs'ten gelen radyo dalgaları…

Kaydı alan Parker Güneş Sondası… Güneş'i inceleme görevi olan sonda, Temmuz 2020'de Venüs'e yaklaştığında ilginç "kıpraşımlar" yakaladı.

Radyo dalgaları, sonda Venüs'e yaklaştıkça artıyor, gezegenin iyonosferinden geçerken ise "zirve yapıyordu."

ESKİ FİLMLERDEKİ SESE BENZETİLDİ!

3 saniyelik yoğun ses, sondanın Venüs'ün iyonosferinden uzaklaşmasıyla kayboluyor.

Sondanın eldeki radyo dalgalarını Dünya'ya göndermesi zaman alırken; NASA'daki bilim insanlarının Venüs'ten 30 yıl sonra gelen ilk işaretleri çözmesi de zaman aldı.

NASA ses kaydını sosyal medya hesaplarında paylaşırken, İngiliz basını kayıttaki sesleri "Eski bilim kurgu filmlerindeki uzay gemilerinin çıkardıkları seslere" benzetti.

İYONOSFER NEDİR?

İyonosfer, atmosferin elektromanyetik dalgaşları yansıtacak iyonların ve serbest elektronların bulunduğu 70 ile 400 kilometrelik kısmıdır. Bu kısım, termosferin tamamını, mezosfer ve ekzosferin bir bölümünü kapsar.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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