İşte Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali! Büyük değişim yaşadı

Selena dizisinde canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Şenel'ın son hali görenleri şaşırttı. Formunu koruduğu görülen oyuncu, birbirinden farklı pozlarını hayranlarıyla paylaştı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve özellikle bir neslin en çok izlediği diziler arasında yer alan Selena'da Kıvılcım karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hazal Şenel'in son hali, dizinin hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizinde rol alan Hazal Şenel gündem oldu. Dizinin kötü kalpli Kıvılcım'ı şimdilerde sosyal medyada değişimiyle adından söz ettiriyor.

BOTOKS YAPTIRDI İDDİASI

Hazal Şenel'in bu imajına estetik yorumları da geldi. İddialara göre oyuncu masseter botoks, dudak dolgusu, bişektomi operasyonu gibi estetik operasyonlarla büyük bir değişime imza attı.

İşte Hazal Şenel'in son hali: