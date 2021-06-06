İşte Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali! Büyük değişim yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İşte Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali! Büyük değişim yaşadı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Selena dizisinde canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Şenel'ın son hali görenleri şaşırttı. Formunu koruduğu görülen oyuncu, birbirinden farklı pozlarını hayranlarıyla paylaştı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve özellikle bir neslin en çok izlediği diziler arasında yer alan Selena'da Kıvılcım karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hazal Şenel'in son hali, dizinin hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

Başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena dizinde rol alan Hazal Şenel gündem oldu. Dizinin kötü kalpli Kıvılcım'ı şimdilerde sosyal medyada değişimiyle adından söz ettiriyor.

BOTOKS YAPTIRDI İDDİASI

Hazal Şenel'in bu imajına estetik yorumları da geldi. İddialara göre oyuncu masseter botoks, dudak dolgusu, bişektomi operasyonu gibi estetik operasyonlarla büyük bir değişime imza attı.

İşte Hazal Şenel'in son hali:

İşte Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali! Büyük değişim yaşadı
İşte Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali! Bir deri bir kemik kaldı
İşte Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali! Bir deri bir kemik kaldı
İşte Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali! Büyük değişim yaşadı
'İşe aldım' dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz
Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı
Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İşte Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'in son hali! Büyük değişim yaşadı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 20:46:10. #1.13#

title