İşte ÖSYM'nin TYT örnek soruları! Yeni üniversite sınavında sorular nasıl olacak? ÖSYM öğrencilerin merakını giderecek açıklamayı yaptı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) örnek soru kitapçığı ÖSYM tarafından yayınlandı. TYT'de nasıl sorular olacak? Yeni üniversite sınavında hangi dersten kaç soru yer alacak konusu açıklığa kavuştu. İşte ÖSYM'nin yayınladığı TYT örnek sorular...

YGS ve LYS sınavının kaldırılmasıyla gelen yeni üniversite sınavı sisteminin örnek soruları yayınlandı. ÖSYM'nin resmi internet adresini ziyaret ederek, öğrenciler yeni sınav sisteminin ilk örneklerini kontrol edebilecekler.

TYT'DE HNAGİ DERSTEN KAÇ SORU VAR?

Yeni üniversite sınavı olan TYT'nin soru dağılımı şu şekilde; Örnek TYT soru kitapçığında 40 Türkçe, 25 Sosyal Bilimler, 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 125 soru bulunmakta. Kitapçığın en alt kısmında ise soruların cevapları bulunmakta. Buna göre örnek soru kitapçığını çözen öğrenciler, cevap anahtarı bölümünden tercihlerini kontrol edebilmekte.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKs'ye başvurular 1-21 Mart arasında yapılacak. ÖSYM tarafından, "2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi" duyuruldu. Buna göre, 23-24 Haziran 2018'de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 1 Mart-21 Mart 2018'de alınacak. Sınav sonuçları, 31 Temmuz'da açıklanacak.

YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

YÖK, öğrencilerin konsantrasyonunu göz önüne alınarak TYT'yi 2 oturuma böldü. Sınavda soru sayısı 80'den 120'ye çıkarken sınav süresi de 90'dan 135 dakikaya çıktı.