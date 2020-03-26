İşte koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı hasar! Uzmanlara göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19), bulaştığı kişinin akciğerlerine büyük zarar veriyor. Durumun ciddiyeti, hazırlanan bir sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi. İşte koronavirüsün akciğerlerde yol açtığı korkunç hasar!

Dünya yaklaşık 3,5 aydır yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile boğuşuyor.

Tespit edilmiş 500 binden fazla vaka, 20 bini aşkın ölüm var şu ana kadar.

Peki,Kovid-19 bulaştığı bir kişinin akciğerlerine nasıl zarar veriyor? Hastalığa ilişkin merak edilen bu sorunun yanıtı George Washington Üniversite Hastanesinde, 3D sanal gerçeklik modellemesi ile büyük oranda verildi.

Üç boyutlu modelleme hastanede tedavi edilen COVID-19'lu bir hastanın akciğerleri örnek alınarak hazırlandı.

Göğüs cerrahisi bölümünden Dr. Keith Mortman'a göre hasta, 50'li yaşların sonlarında...

TRT Haber'in haberine göre, başlarda ateş ve öksürüğü vardı ancak solunum sıkıntısı, cihaza bağlanmayı gerektirecek kadar hızlı ilerledi.

Videodaki mavi kısım, daha normal olan akciğeri gösteriyor. Sarı kısım ise virüsün yok ettiğini... Sarı olan bölüm, hem viral enfeksiyon hem de akciğerdeki iltihaplanmayı ortaya koyuyor. Bu hastalarda nefes darlığıyla ilgili ciddi sıkıntılar var.

Daha önce kanser hastaları için de kullanılan bu çalışmaya göre yeni tip koronavirüs, akciğerde yaygın bir hasar bırakıyor.

Teknolojinin bu noktada tıp uzmanlarına daha da yardımcı olduğunu vurgulayan Dr. Mortman, bu örneklemenin halk için önemli bir mesaj olduğunu söylüyor. Mortman, "Hastalığın ciddiyetinin gerçekten anlaşılmasını istiyorum. Umarım, kalabalık gruplar halinde toplanmadan önce iki kez düşünülür. Uyarılara dikkat etmeyen, hala evde kalmayan, önlem almayan, ellerini yıkamayan insanların bunu görmelerini ve zararı anlamalarını istiyorum. Mücadele için toplum çabası gerekiyor" diyor.