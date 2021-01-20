İşte Demet Akalın'ın tek kötü alışkanlığı

Şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı Esra Balamir ile birlikte geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İşte Akalın'ın tek kötü alışkanlığı...

Program sonrası yakın arkadaşıyla birlikte alışverişe çıkan başarılı popçu, bir süre meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Keyifli halleri ile dikkat çeken Akalın, " iyi seneler iyi çalışmalar, hepinize kolay gelsin." dedi.& ;

İŞTE DEMET'İN KÖTÜ ALIŞKANLIĞI

Demet Akalın alışveriş tutkusu ile sürekli gündemde yer alıyor. Akalın, "Tek kötü alışkanlığı alışveriş" dedi.





Kaynak: Snob Magazin