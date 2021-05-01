İşte çığlığın bilinmeyenleri
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İşte çığlığın bilinmeyenleri

İşte çığlığın bilinmeyenleri
Haberler.com / Merve Tokaz - Haberler | Yaşam

Eğlence ve korkuyu bir arada yaşadığımız lunaparkları düşünelim. Bir lunaparka gittiğimizde hız treni ya da gondola bindiğimizde neden çığlık atarız? Uzmanların çığlığa getirdikleri yaklaşımları, Haberler.com Youtube kanalında sizler için anlattık.

Uzmanlar, çığlık atma eylemi ile bağırmanın farklı eylemler olduğunu söylüyor. Emory Üniversitesi psikoloji profesörü Harold Gouzoules, çığlık için 'sözlü olmayan iletişim türü' diyor. Bağırmak, konuşma eylemi ile ifade edilirken çığlık ise belli akustik özellikleri olan bir türü seslendirme şekli olarak biliniyor.

ÇIĞLIK HAYATTA KALMA AMACINA HİZMET EDİYOR

Çığlık atmanın altında yatan sebebi evrimsel açıdan ele alan bilim insanları, çığlığın insanlık tarihinde yaklaşan avcıyı korkutup kaçırmak için zaman kazanmak amacıyla ortaya çıktığını söylüyor. Konuya zevk olgusu üzerinden yaklaşan adrenalin tutkunları ise çığlığı eğlenirken aldığımız zevke bağlıyor. Yani çığlıklar zevk duygusu sağlarken, aynı zamanda hayatta kalma amacına da hizmet ediyor.

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Eğlenirken neden çığlık atarız? İşte altında yatan sebep
Eğlenirken neden çığlık atarız? İşte altında yatan sebep
Merve Tokaz
Haberler.com
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