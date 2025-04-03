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İşte Benim Stilim yarışmacısı Kardelen kimdir? Kardelen Toprak kaç yaşında, nereli?

İşte Benim Stilim yarışmacısı Kardelen kimdir? Kardelen Toprak kaç yaşında, nereli?
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İşte Benim Stilim yarışmacısı Kardelen kimdir sorusu, 2025 sezonunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Kardelen Toprak hakkında merak edilenleri gündeme taşıyor. Hem sosyal medya fenomeni hem de model olarak tanınan Kardelen, yarışmada sergilediği tarz ve özgüveniyle izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, Kardelen Toprak kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

İşte Benim Stilim yarışmacısı Kardelen kimdir sorusuna yanıt arayan izleyiciler, onun sosyal medya kariyeri, modellik geçmişi ve özel hayatına dair detayları öğrenmek istiyor. Yarışmada sergilediği farklı stillerle jüri üyelerinden olumlu yorumlar alan Kardelen Toprak, İşte Benim Stilim 2025'in en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, İşte Benim Stilim yarışmacısı Kardelen kimdir? Kardelen Toprak kaç yaşında, nereli?

İŞTE BENİM STİLİM YARIŞMACISI KARDELEN KİMDİR?

Kardelen Toprak, 19 Eylül 1998 tarihinde İstanbul'da doğmuş bir sosyal medya fenomeni ve modeldir. 2025 yılı itibarıyla 26 yaşında olan Toprak, Başak burcudur. 1.78 metre boyunda ve 55 kilogram ağırlığındadır.

İstanbul'da iki çocuklu bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelen Kardelen'in kardeşi Çağdaş Toprak'tır. Eğitimini İstanbul'da tamamlayan Toprak, sosyal medya platformlarında aktif olarak içerik üretmeye başlamış ve özellikle Instagram'da geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. 2025 yılı itibarıyla Instagram hesabında 325.000'den fazla takipçisi bulunuyor.

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