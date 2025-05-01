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İşte Benim Stilim Pınar ayrıldı mı, neden yok?

İşte Benim Stilim Pınar ayrıldı mı, neden yok?
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İşte Benim Stilim yarışmasının takipçileri, Sibel'in neden yok olduğunu ve Pınar'ın elenip elenmediğini merak ediyor. Sibel ve Pınar, yeni sezonuyla ekranlarda olan bu popüler yarışmanın dikkat çeken yarışmacıları arasında bulunuyor. Peki, İşte Benim Stilim Pınar ayrıldı mı, neden yok?

TV8'in popüler moda yarışması İşte Benim Stilim'de Sibel ve Pınar'ın stüdyoda olmaması dikkat çekti. Programda 11 yarışmacı yer alırken, bu iki yarışmacının eksikliği merak konusu oldu. Peki, İşte Benim Stilim Pınar ayrıldı mı, neden yok?

İŞTE BENİM STİLİM PINAR AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Ünlü stil yarışması "İşte Benim Stilim"in dikkat çeken isimlerinden Sibel'in, bu hafta boyunca programa katılamadığı öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Öykü Serter, yurtdışında ikamet eden yarışmacının yasal yükümlülükler nedeniyle programa gelemeyeceğini belirterek, "Kendisiyle iletişim kurmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, yarışmanın bir diğer ismi Pınar'ın süreçten ayrıldığı duyuruldu. Öykü Serter, Pınar'ın gönderdiği mesajda "yarışmaya devam edemeyeceğini" bildirdiğini aktararak, onun resmi olarak diskalifiye edildiğini açıkladı. Serter, bu kararın kurallar gereği zorunlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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