İstanbullular 'Vapurda Spor' Yapıyor
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İstanbullular 'Vapurda Spor' Yapıyor

10.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:47

Haftanın iki günü sabah saatlerindeki dört seferde gerçekleştirilen etkinlikte yolcular, spor hocaları eşliğinde oturdukları yerde egzersiz yapıyorlar.

Haftanın iki günü sabah saatlerindeki dört seferde gerçekleştirilen etkinlikte yolcular, spor hocaları eşliğinde oturdukları yerde egzersiz yapıyorlar. Proje, spor kültürünü kent yaşantısıyla birleştirmeyi, sporun beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisini hatırlatmayı amaçlıyor

İstanbullular 'Vapurda Spor' Yapıyor

Kaynak: DailyMotion.com

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