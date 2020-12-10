İstanbullular 'Vapurda Spor' Yapıyor

Haftanın iki günü sabah saatlerindeki dört seferde gerçekleştirilen etkinlikte yolcular, spor hocaları eşliğinde oturdukları yerde egzersiz yapıyorlar.

Haftanın iki günü sabah saatlerindeki dört seferde gerçekleştirilen etkinlikte yolcular, spor hocaları eşliğinde oturdukları yerde egzersiz yapıyorlar. Proje, spor kültürünü kent yaşantısıyla birleştirmeyi, sporun beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisini hatırlatmayı amaçlıyor

Kaynak: DailyMotion.com