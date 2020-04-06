İstanbullular toplu taşımalarda maske kuralına özen gösteriyor
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İstanbul

İstanbullular toplu taşımalarda maske kuralına özen gösteriyor

İstanbullular toplu taşımalarda maske kuralına özen gösteriyor Korona virüsten korunmak için alınan tedbirler kapsamında hayata geçirilen 'toplu taşımalarda maske takma zorunluluğu' kuralına vatandaşlar özen gösteriyor.

06.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:27

İstanbullular toplu taşımalarda maske kuralına özen gösteriyor

İSTANBUL - Korona virüsten korunmak için alınan tedbirler kapsamında hayata geçirilen 'toplu taşımalarda maske takma zorunluluğu' kuralına vatandaşlar özen gösteriyor. Toplu taşımaları kullanan vatandaşlar, maske ve eldiven takarak kişisel önlemlerini alıyor.

Korona virüsten korunmak için her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Tedbirler kapsamında otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarında maske takma zorunluluğu hayata geçirilmiş, aksi halde vatandaşların toplu taşımalara alınmayacakları belirtilmişti. Toplu taşımaları kullanan vatandaşların bu kurala uydukları görüldü. Eldiven ve maske takarak otobüslere binen vatandaşlar, virüse karşı kişisel önlemlerini almaya devam ediyor.

Maske ve eldiven takarak otobüse binen Yaren Şahin isimli bir vatandaş, "Tedbirlerimizi aldık. Tedbirlerin yeterli olduğunu düşünüyorum ancak bazı insanların halen daha ihmalleri var. Kimisi maske takıyor, kimisi takmıyor. Kendimizi ve başkalarını düşünüyorsak öncelikle tedbirlerimizi almalıyız. Eldiven ve maske de buna bir etken oluyor" dedi. Vatandaşlardan Erdal Dinç, "Kişisel olarak tedbirimizi aldık. Hem kendi hem de çevremizdeki insanların sağlığı için bence çok güzel bir şey, maske ve eldivenle, koruyucu tedbirler" diye konuştu.

Bir otobüs şoförü ise, "Maske takmayan yolcuları almıyoruz, uyarıyoruz. Çünkü hem yolcuların hem de bizim sağlığımız açısından. Kendimizi ve ailelerimizi düşünmek zorundayız. Yine koltuk sayımız dolduğu zaman da yolcu almıyoruz duraktan" dedi.

İstanbullular toplu taşımalarda maske kuralına özen gösteriyor

Kaynak: İHA

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İstanbullular toplu taşımalarda maske kuralına özen gösteriyor
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