İstanbullular kapalı havaya rağmen Menekşe Plajı'nda denize girdi
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İstanbullular kapalı havaya rağmen Menekşe Plajı'nda denize girdi

Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

İstanbul'da yağmurlu ve kapalı havaya rağmen Florya'daki Menekşe Plajı'na gidenler, denizin keyfini çıkardı.

İstanbul'da yağmurlu ve kapalı havaya rağmen Florya'daki Menekşe Plajı'na gidenler, denizin keyfini çıkardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısı verdiği İstanbul'da kapalı havada plajların sakinliğinden faydalanan bazı vatandaşlar, Florya'daki Menekşe Plajı'nda gitti.

Burada aileleriyle denize giren kişiler, suyun keyfini çıkardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği"nin de sonuç vermesiyle denizde müsilaj görülmezken, plaja yakın bölümlerde deniz suyunun temizliği de dikkati çekti.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İstanbullular kapalı havaya rağmen Menekşe Plajı'nda denize girdi
İstanbullular kapalı havaya rağmen Menekşe Plajı'nda denize girdi
İstanbullular kapalı havaya rağmen Menekşe Plajı'nda denize girdi
İstanbullular kapalı havaya rağmen Menekşe Plajı'nda denize girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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