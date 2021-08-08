İstanbullu geleceğin modelleri görücüye çıktı
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İstanbullu geleceğin modelleri görücüye çıktı

İstanbullu geleceğin modelleri görücüye çıktı
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Kurucu Başkan Akif Örük öncülüğünde bu sene 21. Kez düzenlenecek olan Miss & Mr Model of Turkey yarışmasının İstanbul elemesi İstanbul Radisson Blu Otel'de gerçekleştirildi.

İstanbul'dan 10 kız, 11 erkek yarışmacı İzmir'deki yarı final seçmelerine katılma hakkı kazandı. 400 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen yarışmanın jüri koltuğunda Akif Örük (kurucu Başkan), Erdal Güvenç(tasarımcı), Niyazi Erdoğan (tasarımcı), Gökhan Yavaş (tasarımcı), Amor Gariboviç (tasarımcı), İlayda Aydın (oyuncu), Emrah Yıldız (menajer), Gizem Sevim (2017 1.si), Özgür Özyurt (influencer),Salih Fahlioğulları (yapımcı), Mümin Karaçil (2020 1.si), Ceyda Toyran(2020 1.si), Doğa Ekin Yavuz(2018 2.si), yer alıyor. Yarışmanın yarı finali 18 Ağustos'ta İzmir Saklıbahçe'de, final gecesi ise 10 Eylül'de Palm Wings Ephesus Kuşadası'nda yapılacak.

İstanbullu geleceğin modelleri görücüye çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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