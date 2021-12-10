İstanbul Yenikapı Fuar Alanında Düzenlenen "Zonguldak Tanıtım Günleri" Etkinliği Başladı - Haberler
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İstanbul Yenikapı Fuar Alanında Düzenlenen "Zonguldak Tanıtım Günleri" Etkinliği Başladı

İstanbul Yenikapı Fuar Alanında Düzenlenen
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Deniz Yavuzyılmaz, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Belediye Başkanları, TSO Başkanları ve il protokolünün katıldığı açılıştan sonra stantlar gezildi.

Vali Mustafa Tutulmaz, Milletvekillerimiz Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Deniz Yavuzyılmaz, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Belediye Başkanları, TSO Başkanları ve il protokolünün katıldığı açılıştan sonra stantlar gezildi.

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