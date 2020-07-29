"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Özdemir Erdoğan ve Emre Altuğ izleyiciyle buluştu
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"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Özdemir Erdoğan ve Emre Altuğ izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Özdemir Erdoğan ve Emre Altuğ müzikseverlerle buluştu.

29.07.2020 22:27 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:04

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Özdemir Erdoğan ve Emre Altuğ müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseriyle başlayan, 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" ile devam eden program, "İstanbul Yeditepe Konserleri" adlı konser serisi ile sürüyor.

Konserde ilk olarak Özdemir Erdoğan sahne aldı. Özdemir Erdoğan, konserine başlamadan önce Yeditepe Konserleri ile dinleyicileriyle kendilerini buluşturma imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Özdemir Erdoğan, konseri sırasında bir parçası öncesinde kanunla yapılan doğaçlamaya dikkati çekerek, buna "açış taksimi" dendiğini ifade etti. Eskiden "latife olsun diye" buna "caz" dediklerini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Oysa biraz daha aklımız başımıza gelince şunu anladık: Bunları, bu güzelim taksimleri caza eklemleme hevesinde değiliz. Çünkü bizim tarihimizde bin yıldır doğaçlama var. Amerikalı daha yüz senedir doğaçlama yapıyor. Onun için biz 'Türk cazı', 'etnik caz', yok bilmem ne gibi şeyleri hiç duymak istemiyoruz. Böyle bir eklemlemeye de girmek istemiyoruz. İçimde böyle bir ukde var. Bazıları çok fanatik cazcı, 'O da caz mı?' diyorlardı. Ben hep şunu söylüyorum: Bir sanat eserini çok beğenebilirsiniz, dışarıya gittiğiniz vakit 'Adamlar neler yapmışlar, şahane işler yapıyorlar.' diyebilirsiniz. Ama bu size kendi sanatınızı ve kültürünüzü aşağılama, kötüleme, yan gözle bakma hakkı vermez. Bazıları yıllardan beri böyle mankurt haline geliyorlar. Kendi çıktığı yumurta kabuğunu beğenmiyorlar. Böyle bir şey olmaz. O bakımdan bizim 'caz' kelimesine ihtiyacımız yok. Bizde var olan doğaçlamayı yapmaya devam edeceğiz."

Daha sonra sahne alan Emre Altuğ da konserler sayesinde yeniden dinleyiciyle buluşabildiklerini belirterek, "Müzik sektörünün emekçileri adına, bu sektörün tekrar ayaklanması için katkılarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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