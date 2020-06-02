İstanbul Valiliğinden 'Grup Yorum' konseri açıklaması
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İstanbul Valiliğinden 'Grup Yorum' konseri açıklaması

İstanbul Valiliği, "Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos Pazar günü yapılacağı belirtilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği" iddialarını yalanladı.

İstanbul Valiliğinden 'Grup Yorum' konseri açıklaması
02.06.2020 05:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 05:41

İstanbul Valiliği, "Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos Pazar günü yapılacağı belirtilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği" iddialarını yalanladı.

İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarının duyurduğu, İstanbul Valiliğininde izin verdiği öne sürülen 9 Ağustos Pazar günü Yenikapı miting alanında yapılacak Grup Yorum konserine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan Yenikapı Miting Alanı'nda 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacağı bildirilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce izin verilmemiştir" ifadesi kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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