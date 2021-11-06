İstanbul Valiliği'nden sis uyarısı! 8 Kasım'a kadar sürecek

İstanbul'da gece boyunca devam eden yoğun sis sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla 15 Temmuz şehitler köprüsü sisten görünmeyecek hale geldi. Sisin etkisiyle E-5 Karayolu ve TEM Otoyolunda görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken sürücüler önlerini görmekte güçlük geçti. Feribot seferleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar iptal edildi.

PAZARTESİ AKŞAM ETKİSİNİ KAYBEDECEK

İstanbul Valiliği Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeleri kaynak alarak vatandaşları sis ve pus hadisesi konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Bölgesi'nde Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Bölgemizde genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus hadiselerinin 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor. "

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