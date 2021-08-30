İstanbul Valiliği'nde 30 Ağustos tebrik töreni
İstanbul Valiliği'nde 30 Ağustos tebrik töreni 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü sebebiyle 1.Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Vali Yerlikaya'ya tebriklerini sundu.
İstanbul Valiliği'nde 30 Ağustos tebrik töreni
İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü sebebiyle 1.Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Vali Yerlikaya'ya tebriklerini sundu.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Valiliği'nde tören düzenlendi. Törene dini liderler, yabancı ülkelerin konsolosları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kaymakamlar ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz Vali Yerlikaya'ya tebriklerini sundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı