İstanbul Üsküdar'da el ele gezen gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz? - Haberler
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İstanbul Üsküdar'da el ele gezen gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz?

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul Üsküdar'da el ele gezen gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz?

İstanbul Üsküdar'da iki sevgili, sokakta sarıldıkları ve el ele oldukları gerekçesiyle bir mekanın çalışanları ve bu kişilerin mahalleden çevresi olan kişilerce darbedildiklerini iddia etti. Bölgede ikamet eden 24 yaşındaki öğrencinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası ortaya çıkan olayda, saldırganların "Burada camiler var. Siz burada böyle sarılamazsınız" diyerek hakaret ettikleri, "Siz Müslüman değil misiniz?" gibi sözlerle iki genci taciz ettikleri öne sürüldü.

11 Kasım 2021 tarihinde saat 00.50'de iki sevgilinin, sokakta sarıldıkları ve ele ele oldukları gerekçesiyle Üsküdar Vapur İskelesi'ne yürüdükleri sırada bir mekanda oturan kişilerin saldırısına uğradıkları iddiası gündem yarattı.

"Taciz ve darp edildik" diyen Gökçe isimli genç kız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırganların "'Burada camiler var. Siz burada böyle sarılamazsınız' diyerek hakaret etmeye, 'siz Müslüman değil misiniz' gibi sözlerle bizi taciz etmeye başladılar" ifadelerini kullandı.

Erkek arkadaşının 4 kişi tarafından darbedildiğini, erkek arkadaşına yardım etmek istediğinde ise grup içerisinden bir kişi tarafından sürüklendiğini belirten genç kız "Ertesi gün polisin kamera incelemesi ve araştırması sonucu saldırganların tamamının bu işletme ve onların mahalleden çevresi olan kişiler olduklarını öğrendik" açıklamasını yaptı.

"Üsküdar'da ikamet eden 24 yaşında bir kadın öğrenciyim" diyen genç kız, "Ben her gün evime giderken önünden geçtiğim yerde bu adamlar oradayken evime nasıl gideceğimin endişesini taşıyorum. Kendimi asla güvende hissetmiyorum." diye konuştu.

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