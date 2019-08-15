İSTANBUL- ÜNLÜ ŞARKICI REZİDANSTA ÖLÜ BULUNDU
Murat KORKMAZ/ istanbul DHAÜnlü şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe'de bir rezidansta ölü bulundu.
Murat KORKMAZ/ istanbul DHA
Ünlü şarkıcısı Devran Çağlar, Maltepe'de bir rezidansta ölü bulundu.
Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar (56), Maltepe'de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Çağlar'dan bir süredir haber alamayan yakınları, Çağlar'ın çalıştığı iş yeri sahibine ulaştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı Maltepe'deki rezidansa gelen yakınları, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Olay yerine gelen savcının incelemeleri sürüyor.