İstanbul Üniversitesi'nden araştırma: Partilere duyulan duygusal bağların zayıflığı, beklenmedik oy kayıplarına neden olabilir

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süphan Nâsır başkanlığında yürütülen seçmen tutum ve davranışları ile ilgili araştırmanın sonuçları ortaya çıktı. Prof. Dr. Süphan Nâsır, oy verilen partiye duyulan duygusal bağların zayıf olmasının beklenmedik oy kaymalarına neden olabileceğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçlarına göre CHP'li seçmenlerin yüzde 21'i kendilerini merkezde yüzde 15'i ise sağda tanımlarken yüzde 64'ü ise solda tanımlıyor. AK Parti seçmenlerinin yüzde 32'si İYİ Parti seçmenlerinin ise yüzde 57'si kendini merkezde tanımlıyor. Gelecek seçimler ile ilgili merkez ve sağa yakın yeni partilerin de etkisiyle muhafazakâr seçmenlerin daha kararsız olduğunu belirten Prof. Dr. Süphan Nâsır, partiler arasında beklenmedik oy kaymalarının yaşanabileceğini ifade etti.

ALTERNATİF SİYASİ PARTİ BULAMIYORLAR

Independent Türkçe'de yer alan araştırma sonuçlarına göre Türk seçmenlerin oy verdikleri siyasi partiye yönelik duygusal bağları sanıldığı kadar güçlü değil. Araştırma sonuçlarında seçmenlerin karşıt görüşte oldukları siyasi partilerin güçlenmesine engel olabilmek gibi nedenlerle stratejik oy kullandıkları yer alıyor.

Prof. Dr. Süphan Nâsır, seçmenlerin oy verdikleri siyasi partiye duygusal bağlılıklarının zayıf olmasının bir nedeninin de oy vermeye değer iyi bir alternatif siyasi parti bulunmaması olarak yorumlanabileceğini belirtti. Seçmenlerin alternatif parti olmamasının sıkıntısını yaşadıklarını ortaya koyan araştırmada, "Sosyal demokrat seçmenler kadar muhafazakâr seçmenlerin de alternatifsizlik sorunu yaşadığı anlaşılmaktadır" denildi.

ÖZGÜRLÜKLERE SAYGI DUYULMASI KONUSUNDA ORTAK GÖRÜŞ HAKİM

Araştırmada öne çıkan bir diğer sonuç ise çoğu seçmenin taleplerini, önerilerini ya da karşılaştıkları sorunları iletmek için politikacılar, hükümet veya yerel yetkililer ile iletişim kurmaya istekli olmamaları. Araştırmaya göre seçmenler hak ve özgürlüklerin korunması ve bireysel inanç özgürlüklerine saygılı olunması konusunda ortak görüş içindeler. Ayrıca terör olaylarına karşı Türkiye'nin her türlü harekat ve operasyonuna destek vermekte olduklarını ifade ettiler.

BEKLENMEDİK OY KAYIPLARI OLABİLİR

Prof. Dr. Süphan Nâsır her partinin farklı siyasi görüşte seçmene sahip olması, stratejik oy verme eğiliminin seçmenler arasında yaygın olması ve oy verilen partiye duyulan duygusal bağların zayıf olması gibi araştırmanın ön bulgularının göz önüne alındığında partiler arasında beklenmedik oy kaymalarının yaşanabileceğini belirtti.

Nâsır ayrıca 2018 genel seçimlerinde alternatifsizlik vurgusu yapan seçmenlerin, merkez ve sağa yakın yeni partilerin kurulması sonrası kararsızlık yaşamasının ve solda yeni parti kurma çalışmalarının yarattığı belirsizliğin de bu oy kaymalarında önemli bir etkiye sahip olacağına dikkat çekti.