İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YKS'YE GEÇ KALAN 2 ÖĞRENCİ İÇERİYE ALINMADI
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YKS'YE GEÇ KALAN 2 ÖĞRENCİ İÇERİYE ALINMADI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YKS'YE GEÇ KALAN 2 ÖĞRENCİ İÇERİYE ALINMADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.

İSTANBUL Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Kapılar kapandıktan sonra gelen 2 öğrenci ise sınav binasına alınmadı.

Görevliler sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek öğrencileri içeri aldı. Okul bahçelerinde öğrenciler sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçti. Görevliler tarafından da sık sık uyarılan öğrenciler içeri girmeden dezenfektan kullandı. Ailelerin heyecanı ise uzun süre devam etti. Bazı veliler sınav boyunca Kur'an-ı Kerim okudu, bazıları ise sınava giriş anını cep telefonuyla görüntüledi. Sınav binasına yalnız gelen öğrenciler, eşyalarını kendileri için kurulan emanet noktasına bıraktı. Sınavın başlamasına 15 dakika kala kapılar kapandı, veliler üniversite çevresinden uzaklaştırıldı.

"4 DAKİKA GEÇ KALDIM"

Kapılar kapandıktan sonra sınav yerine gelen 2 öğrenci ise binaya alınmadı. Silivri'den geldiğini söyleyen Gökhan Karaman, "Silivri Gümüşyaka'dan geliyorum. İkametim burada diye burası çıktı. 4 dakika geç kaldım. Yolda beklenmedik bir aksilik çıktı. O yüzden geç kaldım. 2 senelik emek gitti. Seneye bir daha gireceğim" dedi.

Kızı içeri girdikten sonra ağlamaya başlayan bir veli kameralara yansıdı. Gözyaşları içinde konuşan Nazmiye Kara, "Çocuklarımız iyi. Gerçekten çok iyiler. Çok iyi hazırlandılar. O ağlamadı, ben o girdikten sonra sinirlerim boşaldı artık. Allah emeklerini zayi etmesin" diye konuştu.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YKS'YE GEÇ KALAN 2 ÖĞRENCİ İÇERİYE ALINMADI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YKS'YE GEÇ KALAN 2 ÖĞRENCİ İÇERİYE ALINMADI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YKS'YE GEÇ KALAN 2 ÖĞRENCİ İÇERİYE ALINMADI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YKS'YE GEÇ KALAN 2 ÖĞRENCİ İÇERİYE ALINMADI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YKS'YE GEÇ KALAN 2 ÖĞRENCİ İÇERİYE ALINMADI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YKS'YE GEÇ KALAN 2 ÖĞRENCİ İÇERİYE ALINMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ YKS'YE GEÇ KALAN 2 ÖĞRENCİ İÇERİYE ALINMADI - Haberler
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