İstanbul'un Trakya'dan suyunu karşılayan barajlar hayat buldu

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde İstanbul'un su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ve kuraklık nedeniyle kuruyan Kazandere ile Pabuçdere barajlarında, bölgedeki son yağışlarla su seviyesi yükseldi.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde İstanbul'un su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ve kuraklık nedeniyle kuruyan Kazandere ile Pabuçdere barajlarında, bölgedeki son yağışlarla su seviyesi yükseldi. Barajlardaki su oranı yüzde 70'lere ulaştı.

Geçen yıl kuraklığın yaşandığı Trakya'da, Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Vize'ye bağlı Aksicim köyü yakınlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajlarında kuraklık nedeniyle doluluk oranları düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesindeki verilere göre, 3 Ocak'ta Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 6,8, Pabuçdere'nin ise yüzde 4,3'e kadar gerileyerek adeta kurudu.

Bölgede son aylarda sağanak yağmur ve kar yağışı ise barajlara hayat verdi. Kazandere'nin 3 Ocak'ta 6,8 olan doluluk oranı 72,53'e, Pabuçdere'nin 4,3 olan doluluk oranı ise 71,41'e yükseldi. Kazandere'de kuruyan alanların tamamen suyla kaplandığı görüldü. 'ÜRKÜYORDUK, ÜZÜLÜYORDUK'Barajların bulunduğu Aksicim köyünde yaşayan Nusret Aydın, yağışlarla birlikte barajların dolmasının yüzlerini güldürdüğünü ve bunun için de büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Aydın, "Geçen seneki büyük kuraklık o kadar büyük kuraklık vardı ki adeta burası çölü anımsatıyordu. Fakat bugünkü haliyle baktığımız da yani mutlu oluyoruz. Ben buralıyım burada doğdum, burada büyüdüm. Bu havayı teneffüs ettim, burayı böyle görünce tabii ki mutlu oluyorum. Baraj olduktan sonra ilk kez böyle kuraklık yaşandı. Derelerimiz, kaynaklarımız kurumuştu. Bu sene kar yağdı, yağmur yağdı halen devam ediyor ve barajlarımızı doldu. Kurumuş olarak gördüğümüzde ürküyorduk. Koca bir İstanbul buradan besleniyordu. Haliyle üzülüyorduk. Çünkü bizim de yakınlarımız orada yaşıyordu. Şimdi gülüyoruz neden gülüyoruz rabbim bizi güldürdü. Kar yağdırdı, yağmur yağdırdı tek kelime mutluyuz" dedi.

Aksicim köyü muhtarı Suat Aydın da "Burası İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan bu bölgedeki en büyük barajlardır. Tabii burası yıllardır kurak kaldı. Her defasında söylemiştim dua edeceğiz. Dualarımız kabul oldu ve barajlarımız doldu. Hayırlısı olsun, inşallah bir daha böyle bir kuraklık yaşamayız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN