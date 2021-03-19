"İstanbul'un ressamı" Hoca Ali Rıza Bey vefatının 91. yılında kabri başında anıldı

"İstanbul'un ressamı" Hoca Ali Rıza Bey vefatının 91. yılında kabri başında anıldı

İSTANBUL - Türk resim sanatının en önemli fikir adamlarından Hoca Ali Rıza Bey, vefatının 91. yılında Karacaahmet'teki mezarı başında anıldı.

Asker Ressam Kuşağı'nın bir üyesi olan Hoca Ali Rıza, 1914 Kuşağı ressamlarının hocası 1858 Üsküdar'da doğan, hayatı boyunca Üsküdar'da yaşayan ressam; 20 Mart 1930 'da Üsküdar'da hayatını kaybetti. Hoca Ali Rıza Bey sanat hayatı sessiz köşelerini, kıyı kahvelerini ve güneşli kayalıklarını resmetti; "Üsküdarlı Hoca Ali Rıza" olarak tanındı. Sultan II. Abdülhamid tarafından Nişan-ı Mecidi ile ödüllendirilen, 5 bine yakın eseriyle Türk resim sanatının en özel ve üretken ressamlarından oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığının programı ile kabri başında vefatının 91. Yılında kuran ve dua ile anıldı. Anma programına İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Hoca Ali Rıza Bey'in sevenleri katıldı.

İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Biz İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak İstanbul'umuzda yaşayan ve burada metfun, tarihi şahsiyetlerimizi anmayı, hatırlamayı bir vazife olarak addediyoruz. Bu hem bir vefa hem bir borç Yeni nesillere tarihi şahsiyetlerimizi anlatma anlayışımızın bir ürünü. Kültür Turizm Bakanlığımızdan temel görevlerinden biri ve buna Bakanlık olarak büyük önem veriyoruz. Ali Rıza Bey Üsküdarlıdır. Üsküdar hayatını, Üsküdar iklimini, Üsküdar ruhunu yansıtmaya ve yaşatmaya da büyük önem vermiştir. Osmanlı hayatına yönelik şehir ve peyzaj mimarı olarak çok öne çıkar. Karakalem resimleri ve diğer resimleri önemlidir. Hoca ressam Ali Rıza, Türk resminin hocasıdır. Çığır açıcı ve önce isimlerden birisidir. Geçmişi zamanına ve geleceğe taşımaya büyük önem veren mensubu olduğu inanca, medeniyete, kültüre, tarihe, coğrafyaya değerlere aidiyet duygusunu hiç kaybetmemiş. Bunu yaşamayı ve yaşatmayı görev addetmiş bir büyük sanatçıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR