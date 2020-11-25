Kuleler ve köprüler turuncuya büründü
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Kuleler ve köprüler turuncuya büründü

25.11.2020 22:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:47

İstanbul'un simge yapıları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında turuncu ile aydınlatıldı.

İstanbul'un simge yapıları, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında turuncu ile aydınlatıldı.

Galata ve Kız kuleleri ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nün önemine dikkati çekmek için turuncu renk ile ışıklandırıldı.

Aydınlatma, gün ağarıncaya dek sürecek.

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Kuleler ve köprüler turuncuya büründü
Kuleler ve köprüler turuncuya büründü
Kuleler ve köprüler turuncuya büründü
Kuleler ve köprüler turuncuya büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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