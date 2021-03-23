İstanbul'un köprüleri Pakistan Milli Günü için yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, "23 Mart Pakistan Milli Günü" dolayısıyla Pakistan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, "23 Mart Pakistan Milli Günü" dolayısıyla Pakistan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simge noktalarından FSM ve YSS köprüleri, bu kez de Pakistan Milli Günü için renklendirildi.

Yeşil ve beyaz renge bürünen FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür