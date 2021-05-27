FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü
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FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Azerbaycan'da Cumhuriyetin ilan edilmesinin 103. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Azerbaycan'da Cumhuriyetin ilan edilmesinin 103. yılı dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Azerbaycan'da cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlanan "Cumhuriyet Günü" kapsamında kardeş ülkenin bayrağının renklerine büründü.

Kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü
FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü
FSM Köprüsü, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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