İstanbul'un göbeğindeki ünlü işletmede korona tedbirleri hiçe sayıldı

İstanbul Bebek'te mühürlenmesine rağmen faaliyetlerine devam eden eğlence mekanında düzenlenen partide korona tedbirleri hiçe sayıldı.

İstanbul'un göbeği Bebek'teki ünlü bir işletmede koronavirüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen ve ünlü isimlerinde katıldığı partide ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Alkol alan grubun karşılıklı göbek attığı ve yüksek sesli müzikler eşliğinde içiçe eğlendiği anlar kameralara yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş Bebek'teki bir restoranda önceki gece skandal görüntüler kaydedildi.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

İşletmede korona virüs salgınına rağmen doğum günü adı altında bir araya gelen bir grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Grup ardından gelen doğum günü pastası sonrası alkolün da etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Masaların üstüne çıkan ve yüksek sesli müzikler eşliğinde dans eden grup, ne kendi sağlığını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.

SALGINA RAĞMEN EĞLENİP GÖBEK ATTILAR

Aralarında ünlü isimlerinde olduğu partide, restoran olmasına rağmen DJ'lik de yapan ünlü isminde çaldığı müzikler eşliğinde kendinden geçen grup, oryantal müzikler eşliğinde de karşılıklı göbek attı. Çalışanların dahi maske takmadığı "korona partisinde" yaşananlar ise kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları bir de sosyal medyada paylaştı.

İŞLETME GEÇEN HAFTA MÜHÜRLENMİŞ

Öte yandan partinin verildiği işletmenin geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği, ancak mekanın faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı. Polis ve belediye ekiplerinin kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçtiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR