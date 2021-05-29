'İstanbul'un fethinin sancısı Batı'da halen devam ediyor'
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'İstanbul'un fethinin sancısı Batı'da halen devam ediyor'

'İstanbul'un fethinin sancısı Batı'da halen devam ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, İstanbul'un fethinin 568. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala, İstanbul'un fethinin 568. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve ordusunu rahmet ve minnetle andığını ifade eden Aydınlı Mehmet Hoca, "Aziz Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) müjdesine nail olmuş bir komutan 568 yıl önce bugün bir çağ kapatıp bir çağ açtı. Hem İstanbul'u hem de gönülleri fethetti" dedi.

İstanbul'un fethinin Batıdaki sancısının halen devam ettiğini vurgulayan Aydınlı Mehmet Hoca, "568 yıl önce bugün, Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusu Türk-İslam dünyasının kalesi olan İstanbul'u vatan toprağı yaparak tarihin akışını değiştirdi. Fatih Sultan Mehmet Han, şanlı ordusuyla beraber hem savaş zekasını hem de milletimizin vatan uğruna neleri yapabileceğini tüm dünyaya ispat etmiştir. 568 yıl önce bugün; Bizans İmparatorluğu da tarihin karanlık sayfalarındaki yerini almıştır. Fatih'in emaneti İstanbul, sonsuza kadar Türk yurdu, İslam'ın kalesi olarak yaşamaya devam edecektir. Yıkılan Bizans İmparatorluğu'nun günümüzdeki kalıntıları ise yeniden Konstantinopolis hevesi gütmektedir. Bu kirli zihniyet şunu iyi bilmelidir ki; İsrafil Sür'a üfleyene kadar İstanbul Türk yurdu olarak kalacaktır. Kainatın Efendisi Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Han'ın savaş zekası ile gemilerin karadan yürütülmesi, şanlı ordumuzun eşsiz mücadelesi ile hem İstanbul hem de İstanbul'da yaşayanların gönülleri fethedilmiştir. Adıyla şanıyla büyük olan İstanbul'un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ordusunu rahmet ve hürmet ile anıyor, İstanbul'un Fethi'nin yıldönümünün hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle, dün resmen açılışı gerçekleştirilen, 150 yıllık hayalin gerçekleşmesini sağlayarak Taksim Camii'ni İstanbul'a kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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