İstanbul'un en kapsamlı mahalle meclisleri Şişli'de düzenlendi

"Söz, yetki, karar Şişli halkında olacak" sloganıyla göreve gelen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, ilk icraatlarından biri olarak mahalle meclislerini hayata geçirdi. Yaklaşık 40 günlük bir sürede, belediye başkanı ve belediye yetkililerinin katılımıyla 25 mahalleden komşuların öneri ve şikâyetleri dinlendi.

29 Mayıs tarihinde Mecidiyeköy mahallesinde başlayan buluşmalar 4 Temmuz'da Harbiye mahallesinde son buldu. Şişli'nin sosyo-ekonomik yapısı çerçevesinde ilçe sakinlerinden birçok farklı talep geldi. Kuştepe'de yaşayanların önceliği uyuşturucu ile mücadele olurken Teşvikiye'de yaşayanların önceliği kaldırım işgalinin önüne geçilmesi oldu.

Şişlilerin önceliği kadın ve çocuklar

Mahalle meclislerinde genel olarak çocuklara yönelik kültür sanat çalışmaları, bilim evleri, kadınlara ve gençlere yönelik istihdam yaratacak eğitimler, kadın dayanışma merkezlerinin kurulması, yeşil alanların çoğaltılması gibi talepler başı çekti.

Mahallelilerden gelen diğer önerilerse şöyle;

-Metro ve metrobüslere kolay ulaşım için ring seferleri

-Otopark

-Sokakların engelli vatandaşlara daha uygun hale getirilmesi

-Sokak hayvanları için evlerin yapılması

-Spor alanlarının fazlalaştırılması

-Sağlıklı gıda pazarlarının çoğaltılması

-Üretim kooperatiflerinin oluşturulması

Buluşmalar her hafta bir mahallede devam edecek

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin komşularının yaşam kalitesinin daha da yükseltilmesini amaçlıyor. Keskin, mahalle meclislerinde yaptığı konuşmalarda, bu buluşmaların katılımcı bir belediyenin olmazsa olmazı olduğunu vurgularken, gelen önerileri takip etmenin de önemine değindi. Bundan sonra da her hafta bir mahallede olmak üzere meclis buluşmalarında Şişlililer ile bir araya geleceğinin sözünü verdi.

Kaynak: Bültenler