İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur etkili oluyor
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde aniden bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Kentin çeşitli noktalarında öğleden sonra yağış etkili oldu.

Üsküdar'da şiddetli rüzgar eşliğinde sağanak şeklinde başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altına sığındı.

Öte yandan İBB CepTrafik haritası uygulamasına göre saat 19.05 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 18 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Korkulan oldu! Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha görüldü
Korkulan oldu! Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'dan sonra 13 ilde daha görüldü
İstanbul'un en önemli su kaynağı olan Alibeyköy Barajı'nda balıklar kıyaya vurdu! Tehlikeli madde iddiası endişe yarattı
İstanbul'un en önemli su kaynağı olan Alibeyköy Barajı'nda balıklar kıyaya vurdu! Tehlikeli madde iddiası endişe yarattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Demir Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ahmet Kural Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Bülent Serttaş
Spor Muslera Arda Turan Gökhan Gönül Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağmur etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 19:13:32. #1.14#

title